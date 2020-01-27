Составлен портрет клиента московских психологов

Отношение жителей столицы к психологической помощи меняется

Москвичи в возрасте от 25 до 40 лет чаще других обращаются за помощью к психологам и психотерапевтам. Волнуют их одни и те же проблемы.

Портрет типичного клиента московских психологов составил психотерапевт, кандидат психологических наук Владимир Дашевский. В интервью "Мосленте" он рассказал, что в начале "нулевых" жители столицы неохотно обращались за помощью к специалистам из-за устоявшихся негативных представлениях о психологической помощи. К 2010 году выросло поколение людей, которые не сталкивались с советской карательной психиатрией и не разделяют мифов об этой области.

Тем не менее, гендерные стереотипы преодолеть не удалось до сих пор. По словам Дашевского, из 10 обращений к психологу только три приходится на мужчин.

Однако существенной разницы между жалобами нет. И мужчин, и женщин в основном беспокоит тревожность. Среди других причин для обращений — фобии и зависимости, трудности в отношениях, а также депрессия и пограничные расстройства личности.

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