Названа причина смерти Всеволода Чаплина

Священник умер в воскресенье

В понедельник благодаря судмедэксперизе удалось установить причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина. Как сообщают СМИ, это острая ишемическая болезнь сердца.

"Газета.Ru" со ссылкой на телеграм-каналы отмечает, что сердечная недостаточность стала причиной осложнений.

О смерти Чаплина стало известно накануне вечером. Священник Русской православной церкви сидел на скамейке перед своим храмом, ему вдруг стало плохо, он упал. Через 15 минут медики констатировали смерть.

Чаплину был 51 год. Он служил настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.

Всеволод Чаплин в программе "Право знать!"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"