Российские авиакомпании прекращают полеты на Хайнань

Сообщение прекращено на неопределенный срок

Полеты из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань в Китае приостановлены на неопределенный срок. Об этом сообщили в компании "Уральские авиалинии". Свое решение перевозчик объясняет неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.

"С 27 января авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки", - сообщили в пресс-службе.

А с 7 февраля отменяются рейсы "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Сиань и Ордос. Перевозчик подчеркивает, что пассажирам будет возвращена стоимость билетов – присеем в полном объеме, без удержаний и штрафов, передает ТАСС.

Тем временем в Шанхае заявили, что не планируют закрывать транспортное сообщение из-за вспышки вирусной пневмонии. Разговоры о закрытии города возникли из-за того, что 26 января правительство Шанхая распорядилось временно приостановить автобусное сообщение мегаполиса с другими городами КНР. В районе введен "режим наивысшего уровня экстренного реагирования" - это означает строгий карантин и отмена всех массовых мероприятий.

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