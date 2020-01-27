Мать оставленных в "Шереметьево" детей обвинила бывшего мужа в избиениях

Отца уже нашли

Полиции в понедельник удалось выйти на след отца, который по прилёте из Хабаровска бросил двух малолетних сыновей в столичном аэропорту "Шереметьево". Мужчина отправился в Ростов-на-Дону. Кроме того, удалось связаться с матерью детей. Есть шанс, что ребят передадут ей. Этот вопрос решится после того, как будут установлены все обстоятельства случившегося. Разыскиваются также и другие ближайшие родственники. Мальчики пока в останутся в больнице.

Два родных брата. Старшему восемь, младшему пять. Очень общительные ребята. С интересом и явным удовольствием рассматривают подарки. Спокойно общаются со взрослыми. Рассказали: мама их бросила. Ушла, хлопнув дверью. А папа поехал на заработки. Искренне верят, что он вернётся.

"То есть для них это привычное состояние - оказаться без близких людей - совершенно не стесняются, не тушуются, не пугаются. Сейчас очень важно как можно скорее, несмотря на то, что они комфортно себя чувствуют, и подарков много, и люди их не пугают, и атмосфера доброжелательная, но самое главное решить вопрос их дальнейшего жизнеустройства", - рассказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

В воскресенье дети прилетели вместе с отцом Виктором Гавриловым из Хабаровска в Москву, передает "ТВ Центр". Их фото в аэропорту "Шереметьево" сделано камерой видеонаблюдения. А потом на двух мальчиков, бродящих по терминалу, обратили внимание сотрудники службы безопасности. В рюкзаках братьев нашли свидетельства о рождении, а также записку от отца, в которой тот просил позаботиться о сыновьях, пока он не поправит свое финансовое положение. Детей накормили, отвезли в подмосковную больницу, где мальчиков осмотрели специалисты. Небольшое отставание речевого развития. Но в целом дети открытые, отзывчивые и легко идут на контакт.

Имеется информация, что Виктора Гаврилова уже нашли и скоро привезут в Москву. Он уехал в Ростов-на-Дону. Мать мальчиков Ольга объяснила, почему в своё время ушла из семьи. Муж якобы бил Ольгу. Старший сын, видя всё это, от переживаний даже начал заикаться, утверждает женщина. Отдать детей ей Виктор не согласился и даже пытался лишить Ольгу родительских прав.

"Он не первый раз собственными руками сдавал их по приютам и детским домам. О чём я была в некоторых моментах в курсе, что могла, я делала - забирала их оттуда. Но когда произошла вот эта вот ситуация, что они там в Москве - это шокировало меня", - утверждает Ольга.

Известно, что отец часто уезжал на работу вахтовым способом. И на это время якобы действительно оставлял детей в приюте. Но позиция отца несколько иная. Вот объявление в интернете от сентября 2017 года: Виктор ищет Ольгу, утверждая, что та отвела детей в сад и больше дома не появлялась. Он даже предлагал 80 тысяч рублей за информацию о нахождении супруги. Складывается впечатление, что это мама повела себя аморально, бросив семью. Сейчас до сих пор не ясно, где отец проживал с детьми. Прописан он в одном из домов поселка Огнеупорный Комсомольска-на-Амуре. Соседи говорят, что в этом доме много кто прописан, но жильцов нет. Мужчину в поселке видели, правда, без детей.

В администрации Московской области заявили, что очень не хотели, чтобы дети оказались в приюте. Из Хабаровского края уже пришла новость: братья вернутся на родину, им постараются найти семью.

Точной информации, готова ли Ольга Пушкарёва забрать своих родных детей к себе, нет. Но в социальной службе на это очень надеются. У женщины сейчас другая семья. Она вполне благополучная. К тому же папе, которого мальчики искренне любят и который бросил своих детей, их теперь вряд ли отдадут.

Дмитрий Гусев. Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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