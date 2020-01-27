ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В рабочую группу поступило 17 поправок в Конституцию

22:44
  • понедельник
  • 27 января 2020

Все они будут рассмотрены

Рабочей группе по изменению Конституции поступило 17 оформленных предложений о поправках. Как рассказала в понедельник её сопредседатель Талия Хабриева, все идеи будут рассмотрены, а те, которые не одобрят в качестве поправок, члены комиссии обобщат и направят в парламент, правительство и администрацию президента для подготовки законодательных инициатив, передает "ТВ Центр".

К обсуждению подключились и члены общественных палат субъектов Федерации, а также представители региональных парламентов. Одной из тем заседания сегодня стала организация общероссийского голосования. Планируется, что его проведут после того, как документ будет утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом. Также в понедельник обсуждалось предложение одного из членов комиссии, спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова, об исключении из Конституции устаревших норм.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Конституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
Заседание по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Заседание по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.