В рабочую группу поступило 17 поправок в Конституцию

Все они будут рассмотрены

Рабочей группе по изменению Конституции поступило 17 оформленных предложений о поправках. Как рассказала в понедельник её сопредседатель Талия Хабриева, все идеи будут рассмотрены, а те, которые не одобрят в качестве поправок, члены комиссии обобщат и направят в парламент, правительство и администрацию президента для подготовки законодательных инициатив, передает "ТВ Центр".

К обсуждению подключились и члены общественных палат субъектов Федерации, а также представители региональных парламентов. Одной из тем заседания сегодня стала организация общероссийского голосования. Планируется, что его проведут после того, как документ будет утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом. Также в понедельник обсуждалось предложение одного из членов комиссии, спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова, об исключении из Конституции устаревших норм.

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