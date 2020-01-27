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Зеленскому предложили отметить совместную с Польшей "победу над большевиками"

17:30
  • понедельник
  • 27 января 2020

Инициатива исходит от Анджея Дуды

Владимиру Зеленскому предложили совместно с Польшей почтить память солдат, воевавших с большевиками в 1920 году. Польский лидер Анджей Дуда выбрал для своего заявления самое подходящее, с его точки зрения место и время: мероприятие, посвященное 75-летию освобождения Освенцима.
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"Я предложил господину президенту Зеленскому, чтобы мы вместе почтили память солдат, и польских, и украинских, которые в 1920 году сражались с большевистским нашествием", - заявил Дуда на совместной пресс-конференции с украинским лидером.

Польша собирается в 2020 году отметить 100-летие Варшавской битвы. Это одно из ключевых сражений Советско-польской войны 1919-1921 годов, в котором польские войска остановили наступление Красной армии. Тогда же Польша заключила договор о совместных военных действиях с Украинской народной республикой.

В то время Украинскую республику возглавлял Симон Петлюра – он был главным атаманом и руководил ее директорией. Позже, потерпев поражение от Красной армии, бежал на Запад и был убит в Париже - в отместку за учиненные им погромы на Украине, напоминает РИА Новости.

Анджей Дуда называет эти события "хорошим элементом общей истории" двух стран. Президент Польши уверен, что их стоит отметить полякам и украинцам вместе.

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