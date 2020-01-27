Медведев предложил новому правительству помощь "Единой России"

Из всех партий только ЕР способна работать над реализацией послания президента, полагает он

"Единая Россия" должна объективно оценивать работу правительства, чтобы каждое решение отвечало запросам людей на местах. Об этом заявил председатель партии, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что "Единая Россия поддержала новое правительство. По этой причине партия несет политическую ответственность.

"Единая Россия" должна объективно оценивать работу правительства, чтобы каждое решение, которое принимается в Москве, отвечало запросам, отвечало нуждам людей на местах. Конечно, мы в этом смысле должны будем в максимальной степени координироваться с правительством, спрашивать за результаты работы - и с точки зрения качества исполнения, и за сроки реализации", - заявил Медведев. Его слова приводит ТАСС.

Говоря о задачах самой партии по реализации послания президента, Медведев поручил в ближайшее время зафиксировать их. Работа должна быть максимально эффективной, а за каждой задачей будет закреплен "партийный ответственный".

"И регулярно спрашивать с него тот результат, который достигнут", - добавил председатель "Единой России".

Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" вдвойне ответственна за выполнение задач послания, так как является единственной пропрезидентской силой в стране и единственной, кто способен их реализовать. Для эффективной реализации поручений ЕР готова оказать помощь правительству, чтобы быстрее подготовить необходимые законопроекты. В ближайшее время руководство партии встретится с членами нового кабинета министров.

Тем не менее, "Единая Россия" не должна подменять собой исполнительную власть. У партии свои задачи и роль в процессе развития страны, подытожил Дмитрий Медведев.

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