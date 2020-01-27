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Футболисты российского "Краснодара" отказались играть с клубом из Уханя

17:49
  • понедельник
  • 27 января 2020

Китайский город стал центром распространения вирусной пневмонии

Товарищеский матч российского футбольного клуба "Краснодар" с китайской командой "Ухань Чжоэр" не состоится. По данным пресс-службы краснодарского клуба, встреча должна была пройти на 10 февраля - на тренировочном сборе в испанской Марбелье.
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Китайская команда "Ухань Чжоэр" представляет город, из которого начал распространяться по миру новый вирус  пневмонии. После отказа от встречи со спортсменами из КНР у "Краснодару" останется провести три встречи – 2 февраля со шведским "Мальме", а 7-го числа -  с чешской "Викторией" и датским "Мьейндаленом".

По последним данным, число заболевших пневмонией в КНР превысило 2,8 тысячи человек. Известно о 50 с лишним жертвах коронавируса. Большинство случаев заражения приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - выявлен в Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии, передает ТАСС.

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