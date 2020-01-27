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В России насчитали 18,5 миллиона бедных

18:21
  • понедельник
  • 27 января 2020

Большая их часть – семьи с детьми

Около 80% россиян, живущих за чертой бедности – это семьи с детьми. Всего же таких в стране насчитывается более 18 миллионов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 миллиона человек. Среди них основная часть - это семьи, которые имеют детей, это порядка 70-80%", - заявила Голикова на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин наметил шаги, которые должны повысить благосостояние россиян. В частности, предложенные главой государства выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, по словам Голиковой, смогут получить около 2,4 миллиона граждан. Кроме того, по данным вице-премьера, более 5 миллионов учеников начальных классов в российских школах получат бесплатное горячее питание, передает ТАСС.

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