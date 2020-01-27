Двоих россиян приговорили в Греции к 395 годам тюрьмы

Осужденным предстоит выплатить штраф в 6 миллионов евро

Почти 400 лет тюремного заключения и штраф в 6 миллионов евро – такой приговор вынес суд в Греции Платону Давыдову и Антону Каламатову. Их задержали в июне прошлого года по подозрению в перевозке нелегальным мигрантов.

Как сообщили в российском посольстве в Афинах, в последнее время в Греции участились случаи задержания российских моряков, работающих по контракту на иностранных судах. Только в 2019 году было 12 таких случаев. При этом большинство задержанных россиян утверждают, что приняли предложение работы на судах для туристов. Однако греческие судебные органы в случае задержания судов с мигрантами выносят суровые приговоры.

В российской дипмиссии рекомендуют гражданам быть предельно осторожными, соглашаясь на заработки за рубежом. В посольстве пояснили, что греческое законодательство предельно жестко относится к причастным к перевозке нелегальных мигрантов. За первого мигранта судьи назначают наказание в 15 лет заключения. А за каждого последующего "пассажира" добавляют 7,5 лет. В итоге срок заключения составляет зачастую десятки и даже сотни лет, отмечает ТАСС.

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