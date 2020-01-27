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Мишустин дал 2 дня на разработку плана против коронавируса

19:31
  • понедельник
  • 27 января 2020

В России пока ни одного случая заболевания не зафиксировано

План по профилактике распространения коронавирусной инфекции должен быть подготовлен в течение двух дней. Такое поручение дал своему кабинету премьер-министр России Михаил Мишустин.
На Украине зафиксирован случай заболевания коронавирусом

Участники совещания, которое провел 27 января премьер, обсудили меры по предупреждению распространения болезни, вызванной новым коронавирусом. В опубликованном на сайте правительства сообщении подчеркивается, что на сегодняшний день в России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Мишустин поручил организовать оперативный штаб, в который вошли присутствовавшие министры, а также руководители МЧС, МВД и Минпромторга. Разработкой плана по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции займется Роспотребнадзор. Как уточнил премьер, о результатах работы будет доложено президенту России Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

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