До каких стран добрался вирус из Китая

Число заражённых вирусом пневмонии нового типа превысило на территории КНР 2700 человек

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору в течение двух дней разработать план профилактики коронавирусной инфекции. Хотя ни одного случая заболевания в нашей стране не выявлено, в правительстве решено для контроля ситуации сформировать оперативный штаб, в который войдут в том числе руководители МЧС, МВД и Минпромторга. Российские авиакомпании отменяют чартерные полёты в Китай. Рейсы на остров Хайнань отправляются только для вывоза наших туристов.

Пустые улицы, не работающий общественный транспорт и респираторы на редких жителях, отважившихся выйти на улицу. Так уже несколько дней выглядит 11-миллионный Ухань, откуда распространился новый вирус. Муниципальные власти договорились с фирмами такси, что те бесплатно предоставят около 6 тысяч машин, чтобы перевозить людей по неотложным делам. Водители работают на добровольных началах.

Специальными средствами водитель обрабатывает машину после каждого пассажира. Сам носит защитный костюм. Уверен: при определенных мерах профилактики вирус не так опасен. Да и вообще эпидемия закончится быстрее, если каждый внесет посильный вклад, а не начнет поддаваться панике.

После того как китайские власти 23 января приказали военным полностью заблокировать город, закрытым он оказался не только в буквальном смысле, но и в информационном. И растущие цифры зараженных в Китае - под 3 тысячи человек и погибших - более 80 - оптимизма не добавляют.

Сообщения, выкладываемые из закрытого города в сеть интернет, самые противоречивые. От паники и пустых полок в супермаркетах до флешмобов, организованных жителями для поддержки друг друга.

Надежда Карачёва из Иркутска учится в Ухани с 2018 года. Говорит, продуктов в местных магазинах хватает. Цены не взвинтили. Об иностранных студентах заботится руководство университета. Сейчас посольство России вместе с китайской стороной прорабатывает организацию выезда всех россиян из провинции Хубэй и города Ухань.

Проверить, как на самом деле обстоят дела в заблокированном городе, прибыл глава китайского правительства. Ли Кэцяну, так же как и рядовым посетителям, на входе в супермаркет, куда он приехал проверить наличие продуктов на полках, измерили температуру. Теперь эта процедура обязательна практически везде и для всех.

Премьер Госсовета КНР пообещал, что в город будет доставлено еще большее количество средств защиты и стянуты медики со всей страны. Он так же побывал на стройплощадке возводимого для пострадавших от коронавируса госпиталя. Его должны сдать буквально за неделю. В процентном соотношении, как говорят медики, смертность от нового вируса не такая высокая. Пугает масштаб и стремительность его распространения. На карте мира увеличивается количество стран, куда он, вероятнее всего, добрался: Камбоджа, Канада, Гонконг, Макао, Тайвань, Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Сингапур, Непал, Франция, Австралия, Малайзия.

В России, где так же, как и в других странах введены повышенные меры безопасности, ни одного подтвержденного случая нет. В Роспотребнадзоре заявляют, что уже предприняты меры для своевременного выявления инфекции, а также ведется разработка вакцин и лечения. Наши медики постоянно находятся на связи с коллегами из Китая.

Российские туроператоры готовы доставить на родину всех наших туристов из Китая. А забронированные, но пока еще не состоявшиеся туры перенести на более благоприятное время. Авиакомпании, прекратившие полеты в Поднебесную, также обещают вернуть деньги за билеты. Часть пунктов пропуска с Китаем закрыта - как для пассажирских, так и для грузоперевозок. Но завтра, с 9 утра по амурскому времени на несколько часов откроют коридор между Благовещенском и китайским Хэйхэ. Там застряли несколько десятков россиян. Их вывезут автобусом.

Лилия Акиньшиниа, "ТВ Центр".

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