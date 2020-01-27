Премьер-министр провел первое совещание с заместителями

Первое совещание с вице-премьерами провел в понедельник председатель правительства Михаил Мишустин. На встрече говорили о задачах кабинета министров и вопросах, связанных с реализацией послания президента. Премьер поручил заместителям провести ревизию проделанной работы по национальным проектам и предложил обсудить распределение обязанностей между членами нового кабмина. Также Михаил Мишустин обозначил ключевые направления работы правительства, передает "ТВ Центр".

"Два серьезных ориентира - это майские указы президента и соответствующее январское послание Федеральному собранию. На них времени у нас немного. Первое - это борьба с бедностью, поддержка семей. Второе - ускорение экономического роста. Третье - активная реализация национальных проектов, о которых мы с вами подробно говорили на заседании правительства. Все эти темы должны быть конкретизированы и фактически найти свое отражение в сроках и финансовых источниках в ближайшее время. Ну и главное также определить персональную ответственность, чтобы мы понимали, кто отвечает за что", - сказал Мишустин.

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