ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин обозначил ключевые направления работы правительства

22:28
  • понедельник
  • 27 января 2020

Премьер-министр провел первое совещание с заместителями

Первое совещание с вице-премьерами провел в понедельник председатель правительства Михаил Мишустин. На встрече говорили о задачах кабинета министров и вопросах, связанных с реализацией послания президента. Премьер поручил заместителям провести ревизию проделанной работы по национальным проектам и предложил обсудить распределение обязанностей между членами нового кабмина. Также Михаил Мишустин обозначил ключевые направления работы правительства, передает "ТВ Центр".
Мишустин нашел работу бывшим министрам

"Два серьезных ориентира - это майские указы президента и соответствующее январское послание Федеральному собранию. На них времени у нас немного. Первое - это борьба с бедностью, поддержка семей. Второе - ускорение экономического роста. Третье - активная реализация национальных проектов, о которых мы с вами подробно говорили на заседании правительства. Все эти темы должны быть конкретизированы и фактически найти свое отражение в сроках и финансовых источниках в ближайшее время. Ну и главное также определить персональную ответственность, чтобы мы понимали, кто отвечает за что", - сказал  Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин проводит совещание
Михаил Мишустин проводит совещание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.