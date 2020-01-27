Главу Чувашии хотят исключить из партии "Единая Россия"

Чиновник оказался в центре скандала

На специальном заседании комиссии по этике из партии "Единая Россия" рекомендовано исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева. Поводом стало его поведение, которое сочли неуместным. Руководитель региона во время передачи новых служебных автомобилей сотрудникам МЧС заставил одного из них подпрыгивать за ключами. Этот эпизод попал на видео и вызвал шквал критики в социальных сетях.

В центре различных скандалов глава республики Чувашия оказывается не впервые. Но инцидент с сотрудником МЧС по общественному резонансу затмил их все. Едва этот ролик попал в интернет, соцсети забурлили, передает "ТВ Центр".

Пресс-служба главы региона, конечно же, поспешила его оправдать. Якобы сотрудник МЧС, которого Михаил Игнатьев заставил прыгать за ключами, его старый знакомый. Сам Игнатьев неоднократно бывал в части, где служит этот офицер и поэтому просто решил над ним подшутить.

Но в эту историю никто, конечно же, не поверил. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что руководителю такого ранга недопустимо себя так вести. Не поняли шутки и в "Единой России", членом которой глава Чувашии пока является. Секретарь генсовета Андрей Турчак рекомендовал его исключить. Это предложение партийная комиссия по этике рассмотрела как раз в понедельник, единогласно его поддержав.

Свой пост Михаил Игнатьев занимает с 2010 года. За эти девять лет Чувашия вошла в десятку беднейших регионов России. Средняя зарплата около 18 тысяч рублей. Помимо этого, главу республики постоянно преследуют скандалы. Он то пытается засудить пенсионерку за критику в соцсетях. То требует "мочить" журналистов и блогеров, которые не хвалят власть.

За это высказывание Игнатьеву тоже пришлось оправдываться. Якобы его не так поняли. А он, вероятно, не так понял президента, который дал четкую установку - быть ближе к народу. Чувствовать проблемы людей, а не издеваться над ними.

В итоге Михаила Игнатьева из "Единой России", скорее всего, исключат. Сам он назвал это происками конкурентов, которые пытаются помешать ему занять кресло главы республики Чувашия в третий раз. Правда, шансов на это, судя по последним опросам, у него и так было немного.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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