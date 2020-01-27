Стали известны подробности авиакатастрофы в Афганистане (видео)

Источники подтверждают версию о самолете ВВС США

Жертвами авиакатастрофы в Афганистане стали около 10 человек. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в американской администрации, аварию потерпел самолет ВВС США.

Анонимные информаторы утверждают: свидетельств того, что самолет был сбит, не обнаружено. Официально принадлежность воздушного судна в Пентагоне не подтверждают.

По данным агентства Associated Press, вооруженные силы США начали расследование в связи с сообщениями о крушении самолета. Ранее боевики движения "Талибан" (запрещенной в России организации) объявили о своей ответственности за инцидент. Талибы утверждали, что они сбили американский военный самолет, на борту которого находились офицеры ЦРУ.

Ранее сообщалось, что в центральной части Афганистана разбился пассажирский самолет местной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Афганские власти сообщали, что лайнер упал в районе Дех Як провинции Газни – эта территория неподконтрольна Кабулу. По предварительным данным, на борту лайнера находились 83 человека.

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