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Медведев пошутил про закон сохранения в правительстве

20:15
  • понедельник
  • 27 января 2020

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в понедельник принял участие в  расширенном заседании бюро высшего совета партии. Выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Медведев пошутил о "законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве".

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"Если один выбывает, второй его замещает. Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой", - приводит его слова ТАСС. Медведев имел в виду ушедшего с поста вице-премьера Дмитрия Козака и пришедшего ему на смену Дмитрия Чернышенко.

Помимо Чернышенко, в правительстве сейчас работают министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Николаевич Кобылкин.

 

15 января Дмитрий Медведев заявил об отставке своего правительства. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. 21 января президент подписал указы о новом составе кабмина и его структуре.

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