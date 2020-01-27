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ВОЗ повысила оценку опасности китайского коронавируса

20:36
  • понедельник
  • 27 января 2020

В организации утверждают, что ошиблись в формулировке

Оценка опасности коронавируса на международном уровне сменилась на "повышенную". Принявшая такое решение Всемирная организация здравоохранения утверждает, что ранее просто ошиблась в формулировке – тогда риск оценивался как "умеренный".
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"Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили", - цитирует представителя ВОЗ агентство Франс Пресс.

Информация о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй поступила в ВОЗ от властей Китая 31 декабря 2019 года. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. На сегодняшний день известно о 50 погибших от опасной инфекции. Случаи заражения выявлены и за пределами Поднебесной – в частности, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Франции и Австралии.

Прежде ВОЗ классифицировала риск заражения как "очень повышены" лишь в Китае. На региональном уровне он считался "повышенным", а на международном – всего лишь "умеренным".

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