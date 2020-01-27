Детали загадочного исчезновения Андрейченко

Найдена машина известной актрисы

Пиар-менеджер пропавшей в Мексике Натальи Андрейченко обнаружил автомобиль актрисы. На этой машине артистка уехала два дня назад от подруги. Андрейченко все это время не выходила на связь.

Автомобиль нашелся в гараже дома звезды фильма "Мэри Поппинс, до свидания". Около 10 часов утра его обнаружил человек, которого обеспокоенные пропажей артистки друзья и близкие попросили проверить, не добралась ли актриса домой. В особняке был только помощник по хозяйству. Он рассказал, что пришел на работу к 9 часам, хозяйку не видел, а автомобиль стоял в гараже – в числе прочих ее машин, сообщил в блоге Андрейченко представитель артистки Ян Трунцев.

Ранее сообщалось, что 63-летняя российская актриса Наталья Андрейченко, известная по ролям в фильмах "Сибириада", "Военно-полевой роман" и "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике. 25 января Андрейченко приехала к своей подруге в Канкун. Уезжая от нее, актриса пожаловалась на плохое самочувствие. После отъезда ее никто не видел, на связь артистка не выходила.

Особенно обеспокоило близких появившееся в СМИ сообщение о жутком ДТП неподалеку от Канкуна. В них говорилось, что неизвестная женщина врезалась на полном ходу в грузовик. Чтобы извлечь пострадавшую, которая была в тяжелом состоянии, пришлось применить гидравлические ножницы. Однако, судя по тому, что машина звезды цела, такая версия исчезновения артистки отпадает.

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