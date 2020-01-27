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"Больная фантазия": в Москве оценили претензии Киева на Алмазный фонд России

21:32
  • понедельник
  • 27 января 2020

В Госдуме подозревают психическое расстройство у некоторых украинских политиков

Требование к России о передаче части Алмазного фонда и золотовалютного запаса Украине – не более, чем больная фантазия. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк оценил заявление лидера украинской националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока.
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Тягнибок, как выяснилось ранее, очень переживает по тому поводу, что Киев не последовал примеру Польши. Лидер правящей польской партии Ярослав Качиньский недавно заявил, что Москва должна возместить Варшаве "ущерб за годы Второй мировой войны". Украинский политик считает, что Незалежная имеет полное право потребовать свою долю от Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР.

"Больные фантазии представителей политического "бомонда" Украины, попытки предъявить права на российскую собственность, с каждым новым разом приобретают все более абсурдные и фантасмагорические формы. А амбиции националистов, один из лидеров которых посчитал возможным претендовать на часть Алмазного фонда России, уже граничат с психиатрическим диагнозом", - приводит РИА Новости комментарий Железняка.

Напомним, после распада Советского Союза Россия взяла на себя долговые обязательства всех бывших советских республик. В их числе и Украина – о чем Тягнибок предпочел забыть.

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