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Украину назвали Малороссией в эфире итальянского телевидения

21:49
  • понедельник
  • 27 января 2020

Журналисты из Незалежной негодуют

Бурю возмущения в украинском сегменте Сети вызвал последний выпуск популярного на итальянском телевидении шоу "Наследие". В эфире телеканала RAI 1 телеведущий назвал Украину Малороссией.
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В финальном туре телеигры участнику показали пять пар слов. По правилам, из каждой пары надо выбрать по слову, которое встанет в общий смысловой ряд. 26 января на экране появились следующие строки: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада.

У игрока задание вызвало некоторые затруднения. Как выяснилось, по замыслу авторов программы, он должен был написать слово "маленький". Как пояснил ведущий шоу Флавио Инсинна, "Малороссия – это второе название Украины".

Украинские пользователи Сети возмутились такой трактовкой задания. В частности, журналистка Марианна Сороневич призвала своих подписчиков оставлять жалобы на сайте программы и на страницах шоу в соцсетях, передает РИА Новости.

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