Российские вузы возьмут под наблюдение студентов из Китая

Рекомендации выдало Минобрнауки

Российским вузам рекомендовано взять под медицинское наблюдение студентов, приезжающих из Китая. При малейших признаках заражения учащихся следует изолировать и госпитализировать, советует образовательным учреждениям Минобрнауки.

"Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки рекомендует организовать медицинское наблюдение на период до двух недель за обучающимися, прибывающими из Китайской Народной Республики", - сказано в письме, направленном вузам 27 января.

Ранее с похожими советами выступила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она поручила региональным органам власти и местным управлениям ведомства разработать планы профилактических мероприятий по предупреждению заражения новой коронавирусной инфекцией, передает ТАСС. Попова также рекомендовала организовать наблюдение за приезжающими из Китая студентами.

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