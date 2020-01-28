Онищенко назвал новый коронавирус мало заразным

Ни в одной из 12 стран, куда вирус проник из Китая, не было группового заболевания

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили вспышку коронавируса в Китае. Правда ли занижены цифры по числу заболевших и количеству смертей? И в действительности ли вирус распространяется быстро? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Геннадий Онищенко, врач-эпидемиолог, академик РАН.

"Те цифры, которые есть – это официальные данные китайских медицинских властей. Утром было 2744 подтвержденных лабораторно случаев заболевания. Примерно на 700 случаев больше, чем в воскресенье. По всем признакам вирус мало контагиозен. Контагиозность – заразность. Был вынос в 12 стран, но ни в одной не произошло группового заболевания", - сказал эксперт.

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