"Не прикасайтесь к бананам": интернет заполонили фейки о коронавирусе

Авторы спама также советуют натираться спиртом

"Не прикасайтесь к бананам во избежание заражения коронавирусом". Интернет в эти дни заполонил спам – поток секретных сообщений, конечно, из самых достоверных источников, о том, откуда на самом деле этот коронавирус, что делать, чтобы уберечься, и одна из самых популярных тем – от нас что-то скрывают.

Как уберечься от вируса - самые ходовые рекомендации – натираться спиртом, употреблять спиртовые настойки, и, конечно, рассылать письма с предупреждениями: "Как только получите это сообщение, сразу отправьте людям, за которых переживаете, еще лучше отправьте в групповые чаты".

Последнее предупреждение – ни в коем случае не есть бананы. Вирус, оказывается и там живет! Разумеется, интернет-сообщество знает об этом вирусе больше, чем Всемирная организация здравоохранения, в частности, про то, как он распространяется.

Уже называли рыбный рынок в китайском Ухане. Интернет-эксперты прошлись по всем экзотическим блюдам восточной кухни. Кто-то отведал зараженную змею. Потом страху нагнал видеоролик, где человек закусывает живыми мышами. Выбросили в Сеть и неизвестно кем составленный русско-китайский разговорник, как изъясняться в разгар эпидемии.

Слов нет, угроза существует, только не станем забывать – вирусы существуют столько, сколько существует человечество.

В мире заболевают гриппом каждый год сотни миллионов человек, сотни тысяч умирают от осложнений, вызванных болезнью. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения довольно просты – употреблять спирт и рассылать письма эксперты не просят - нужно соблюдать базовые правила гигиены и обеспечения безопасности продуктов питания, избегать близкого контакта с людьми, у которых наблюдаются симптомы респираторного заболевания.

Так что давайте без фейков и без паники. В действительности все не так, как на самом деле.

Видео: россияне застряли в Китае из-за вспышки коронавируса

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"