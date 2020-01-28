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Москву накрыл мощный снегопад (видео)

08:57
  • вторник
  • 28 января 2020

Коммунальщики работают в усиленном режиме

В Сибири из-за снежного шторма перекрыты автомагистрали, в том числе и федерального значения,  прекращено транспортное сообщение с некоторыми населёнными пунктами.

В Новосибирской области, где метель бушует уже четвёртые сутки, полторы тысячи сельских жителей отрезаны от райцентров.  Школьники перешли на дистанционную форму обучения. На расчистку дорог направлена вся техника, в том числе и военная.  В нескольких районах, и в самом областном центре, введён режим чрезвычайной ситуации.

Десять автотрасс перекрыты в Алтайском крае. На дорогах из-за метели практически нулевая видимость. Высота сугробов достигает трёх метров.

В Ульяновской области отменили занятия в школах. В регион пришло резкое похолодание. Ветер до 20 метров в секунду. На дорогах дежурят спасатели и наряды ДПС.  Из-за гололедицы многие участки закрыты, отменены маршруты  рейсовых автобусов, действует запрет на проезд  грузового транспорта.

В усиленном режиме во вторник работает коммунальная техника в Москве.  Ночью в столице начался снегопад - самый сильный с начала зимы. Уже выпало 15% месячной нормы осадков. При этом температурные показатели - рекордно высокие за 140 лет метеонаблюдений.

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