В Москве встретили российских фигуристов после триумфа на ЧЕ

Наша сборная вернулась из Австрии, где завоевала 10 медалей из 12 возможных

В Москве встретили триумфаторов Чемпионата Европы по фигурному катанию. Российская сборная вернулась из Австрии, где завоевала 10 медалей из 12 возможных.

В аэропорту спортсменов с цветами и флагами ждали родственники, болельщики и многочисленные журналисты, передает "ТВ Центр". Фигуристы делились своими впечатлениями. Весь пьедестал был нашим - у спортивных пар - золото у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, серебро - у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронза - у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Две медали завоевали танцевальные дуэты - Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. Всё внимание было к нашим суперзвёздам-одиночницам. Воспитанницы тренера Этери Тутберидзе Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова были в Граце недосягаемы для соперниц и забрали все медали в своей дисциплине. Впервые с 2012 года у россиян победа и в мужском одиночном катании, золото взял Дмитрий Алиев. Серебро - у Артура Даниеляна.

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