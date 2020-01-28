Узники "Освенцима" рассказали о выживании в лагере смерти

Своими воспоминаниями они поделились с трибуны ООН

В ООН почтили память жертв Холокоста. Специальная церемония прошла в зале Генеральной ассамблеи сразу после показа документального фильма о действовавшем в годы войны лагере СС. Ленту презентовало постпредство нашей страны.

В мероприятии приняли участие дипломаты, а также ветераны и бывшие узники нацистских лагерей. Своими воспоминаниями о тех страшных днях они поделились с трибуны ООН. В память о погибших зажгли свечи. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уроки Холокоста необходимо помнить, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий. Генсек ООН Антониу Гутерреш напомнил, что 27 января 1945 года войска Красной Армии освободили узников лагеря смерти "Освенцим". Именно в этот день во всём мире вспоминают жертв Холокоста.

Через 75 лет они вновь идут через эти ворота - узники самого крупного в истории лагеря смерти "Освенцим" - "Аушвиц-Биркенау". Многие потеряли здесь родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестёр. Но в 75-ю годовщину освобождения они привезли сюда детей, внуков и правнуков. Выжившие тогда, они вернулись сейчас, чтобы вместе вспомнить те страшные дни, поделиться своими историями.

Фабрика смерти в Польше была основана 20 мая 1940 года. И уже менее чем через месяц туда привезли первую группу узников - 728 польских политзаключенных. Всего же, по разным данным, за время существования лагеря погибли от полутора до четырёх миллионов человек. Из них почти миллион сто тысяч - евреев, что сделало Освенцим одним из главных символов Холокоста. Газовые камеры, расстрелы, тяжёлый труд, голод и медицинские эксперименты на людях, которые проводил Йозеф Менгеле, вошедший в историю под прозвищем "ангел смерти", сейчас невозможно представить, как в таких условиях вообще выживали. Спасение было чудом.

"Моя мать держала меня, четырехмесячную, на руках и стояла в очереди в газовую камеру. Мы подходили всё ближе и ближе, и тут один из фашистов заметил меня. Я была белокурой с голубыми глазами. И только благодаря этому мы выжили. Нас спасла моя нордическая внешность", - рассказала Ядвига Вакульска.

Венки и зажжённые свечи у "Стены смерти" - рядом с бараком номер 11, где содержались приговорённые к смерти. Именно у этой стены были расстреляны сотни тысяч человек.

Подробности смотрите в репортаже Оксаны Фомичевой.

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