Лавров сообщил главе МИД Турции о нарушении перемирия в Сирии

Необходимо размежевать оппозицию от террористов, уверены министры

Ситуацию в сирийской провинции Идлиб обсудили по телефону министры иностранных дел России и Турции. Как сообщает МИД России, разговор состоялся по инициативе Анкары.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу рассмотрели совместные усилия по противодействию террористической угрозе и обеспечению режима деэскалации в Идлибской зоне, передает "ТВ Центр". Российский министр сообщил своему коллеге о фактах нарушения перемирия со стороны экстремистов.

В ходе беседы было особо отмечено, что необходимо размежевать оппозиционные силы в Сирии от террористов. Москва и Анкара условились продолжать тесные контакты между военными.

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