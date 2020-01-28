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Террористы готовят провокацию с хлором в Сирии

10:23
  • вторник
  • 28 января 2020

Жертвами химической атаки станут мирные жители

За сутки в Сирии зафиксированы десятки атак террористов. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Два реактивных снаряда, выпущенных из Идлибской зоны деэскалации, разрушили  жилой дом, погибли мирные жители.  Российские военные также располагают информацией о подготовке бандформированиями новых провокаций, в том числе с использованием химического оружия.

Старшего брата Мухаммада завалило обломками. Из-под развалин слышали его голос - крики о помощи. Но в последний час – тишина.

Дом Мухаммада, пока он был на работе, обстреляли боевики. Два реактивных снаряда попали точно в здание. Рухнул целый пролет.

Ракета ударила в третий этаж, осыпались перекрытия, не выдержал взрывной волны потолок, осыпалась квартира ниже. Под этими завалами сейчас находятся как минимум два человека, спасатели пытаются к ним пробить дорогу.

В узком проеме не развернуться. Действовать приходится, где киркой, где руками. Под обломками оказался и глава семьи Валид. Соседи говорят - едва помогли пожилому мужчине выбраться, как обвалились балки.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева. 

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