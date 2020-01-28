Россияне застряли в Китае из-за вспышки коронавируса

Число заразившихся в КНР увеличилось до 4,5 тысячи

Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда граждан нашей страны из провинции Хубэй, где бушует коронавирус. Там сейчас находятся 140 россиян.

Утром во вторник власти КНР открыли пункт пропуска Хэйхэ на границе с Благовещенском для выезда автобуса с нашими туристами, передает "ТВ Центр".

На данный момент число заразившихся в КНР увеличилось до 4,5 тысячи, 106 человек скончались, 60 выздоровели и уже выписаны из больниц. Стало известно о новом заболевшем за пределами Китая - в Германии.

Ранее Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору в течение двух дней разработать план профилактики коронавирусной инфекции в нашей стране.

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