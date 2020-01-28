Перелом лодыжки: Кристина Орбакайте показала травмированную ногу

Певица вынуждена перенести несколько концертов

Кристина Орбакайте сломала ногу. Об этом сообщила сама певица на своей странице в Instagram.

Артистка опубликовала фото, показав свою травму. В кадре Орбакайте сидит на диване, вытянув вперед ногу в ортезе.

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки", - сообщила певица.

По словам Кристины, медики запретили ей наступать на ногу минимум шесть недель. Из-за этого она вынуждена перенести все свои выступления, которые были запланированы на февраль. "Первый раз за свою карьеру. Даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку", - обратилась артистка к поклонникам.

Позже в сториз Instagram Орбакайте разместила видео, на котором едет в машине. Нога певицы лежит на панели рядом с лобовым стеклом. Из гипса выглядывают два пальчика с ноготками, выкрашенными в красный. "I'm sorry", - подписала короткое видео Кристина.

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