Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

О советском прошлом Украины - ни слова

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Советский Союз в сговоре с гитлеровской Германией и развязывании Второй мировой войны.

Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, передает "Газета.Ru".

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста", - отметил Зеленский.

При этом в своей речи президент ни разу не упомянул ни советское прошлое Украины, ни прилагательное "советский" в целом.

Украинский лидер попросил европейские страны не молчать, как они сделали это в 1939 году и сплотиться, чтобы дать отпор агрессии и уберечь человечество от новых страданий. Также Зеленский поблагодарил Варшаву за санкционное давление на Россию и поддержку территориальной целостности Украины.

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