Какие продукты резко подорожают в России в 2020 году

Это связано с ростом цен на сырье, газ и электричество

Россиян предупредили о подорожании ряда категории продуктов в 2020 году.

Это произойдет из-за роста цен на сырье, газ и электричество, необходимых для производства товара. Помимо этого, с 1 ноября минувшего года молочную продукцию начали обязательно сертифицировать в ветеринарной системе "Меркурий", а с 1 июня 2020 ожидается цифровая маркировка молочных продуктов. Все это дает дополнительную нагрузку на производителей.

В частности, мясная и молочная продукция в этом году может подорожать в этом на 10-12%. Шоколад, торты, вафли, печенье, картофельные чипсы - на 5-7% из-за роста цен на пальмовое масло. Стоимость гречки увеличится на 6%.

Тем не менее, рост цен на продукты в 2019 году был в пределах, не превышающих инфляцию, передает газета "Известия". Эксперты ожидают, что похожая картина нас ждет и в 2020 году.

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