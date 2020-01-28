Наталья Андрейченко вышла на связь и рассказала, где пропадала два дня

Актриса сама решила отправиться в глушь без связи

Наталья Андрейченко нашлась. Накануне директор актрисы заявил о ее пропаже и просил помощи в поиске. Оказалось, что с "Мэри Поппинс" все в порядке, ей просто нужна была передышка.

"Друзья мои! Я даже не могу вам передать, в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил", - обратилась актриса к поклонникам.

Андрейченко хотела некоторое время побыть в тишине, "помолчать, прийти в себя". Поэтому, вернувшись от подруги 25 января, Наталья оставила свою машину в гараже и уехала в джунгли.

"Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание", - пояснила актриса.

Андрейченко находилась в уединении двое суток. По правилам поселения, ее никто не мог потревожить. "До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело", - добавила она.

Домой Наталья попала только в понедельник. Включив телефон, она ужаснулась. Так как артистка никого не предупредила о своем намерении пожить в джунглях, близкие бросились ее искать.

Напомним, об исчезновении Натальи Андрейченко сообщил на ее странице в Instagram директор артистки. По его словам, актриса была в гостях у подруги в Мексике, а по дороге в дом, в котором остановилась, Наталья потерялась. Ее телефоны были выключены, а дом пуст. Близкие искали Андрейченко два дня и уже собирались обратиться за помощью в полицию.

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