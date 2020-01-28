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Немцев удивили успехи сельского хозяйства в России

09:23
  • вторник
  • 28 января 2020

Страна развивается, несмотря на санкции

"Невероятный подъем" произошел в российском сельском хозяйстве за последние годы.
Правительство пересчитало плоды от господдержки аграрного сектора

Об этом написало немецкое издание Der Tagesspiegel. Аграрный сектор российской экономики смог наверстать упущенное благодаря санкциям и поддержке правительства. В частности, Россия полностью снабжает себя свининой и птицей, усилила развитие масленичных культур, стала лидером по экспорту пшеницы.

Тем не менее, Москве предстоит еще большая работа в области сельского хозяйства. На неудовлетворительном уровне пока что находится обеспечение говядиной и молочной продукцией, считают авторы статьи.

"Самое большое государство на Земле наверстывает упущенное", – резюмировали они.

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