Украинка закатила истерику в автобусе из-за сериала на русском языке (видео)

Ее высадили посреди дороги

Украинская волонтерка Ярина Черногуз устроила скандал в междугороднем пассажирском автобусе из-за включенного на русском языке сериала.

Пассажиры ехали из Луцка в Киев и, чтобы скоротать время в дороге, водитель включил им сериал на русском языке. Черногуз и ее подруга, которые, по словам волонтерки, недавно вернулись из зоны боевых действий, потребовали немедленно выключить "продукт оккупантов".

Водитель спросил мнение салона, однако никто не выступил против. Тогда Черногуз со спутницей попросила высадить их из автобуса. Девушки сошли, а пассажиры продолжили свой путь в Киев под российский сериал.

"На нас начала кидаться какая-то женщина, которая ехала обратно из Италии, что ей безразлично на каком языке, и что мы убийцы, раз ездим на войну, что она нас туда не посылала. Остальные пассажиры автобуса просто промолчали", - с обидой написала Черногуз в Facebook.

Девушка назвала произошедшее "следствием многолетней толерантности и равнодушия". Впоследствии компания-владелец автобуса извинилась перед Черногуз, заверив, что обычно водителям выдаются флешки с украинскими фильмами, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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