Шейк о расставании с Купером: Два замечательных человека не могут составить хорошую пару

Модель дала откровенное интервью

Ирина Шейк стала героиней мартовского выпуска британского Vogue. Фото модели украсило обложку журнала. Кроме того, россиянка дала большое интервью изданию.

В беседе с журналистами Шейк впервые откровенно ответила на вопросы о расставании с Брэдли Купером. Ирина призналась, что с первого дня не верила, что их с Брэдли ждет сказочное "долго и счастливо".

"Два замечательных человека не могут составить хорошую пару. Нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без "Б." (так ласково Ирина называла Купера, сокращая его имя до первой буквы. - Прим.Ред.) — это новая реальность", - пояснила она.

Модель не скрывает, что одной из причин разрыва мог стать ее сложный характер. "Я сильная, и определенно знаю, чего хочу, некоторые мужчины боятся этого", - заявила Ирина.

Шейк отметила, что никогда не примет бывшего возлюбленного обратно. "Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я действительно рву все связи", - категорично заявила она.

В вопросе опеки над совместной дочерью Купер и Шейк не испытали проблем. Трудность для Ирина была в другом. "Сложно найти баланс между тем, чтобы быть одновременно матерью и успешной женщиной", - посетовала модель.

Затронули в интервью и тему нового возлюбленного россиянки. Но на эти вопросы Шейк отвечать отказалась, объяснив свою позицию. "Я решила, что личная жизнь будет скрыта от глаз общественности. Она и называется личной, потому что касается лишь тебя и твоей семьи. И я счастлива от этого", - отметила Ирина.

Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались в июне. Причина разрыва держится в секрете. По одной версии, Купер увлекся Леди Гагой, по другой - модель устала ждать от актера предложения руки и сердца. Расставшись, звезды договорились поровну разделить время по уходу за ребенком.

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