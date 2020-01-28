ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперты назвали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений

10:27
  • вторник
  • 28 января 2020

Больше всего повезет москвичам

Пенсии россиян вырастут в среднем на 16,5 тысячи рублей благодаря системе гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Рост пенсий и маткапитала: какие перемены произойдут в жизни россиян в 2020 году

Эксперты получили такие данные при условии ежемесячного платежа по ГПП в размере 6% от дохода на протяжении 30 лет, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование консалтинговой компании FinExpertiz.

Больше всего программы ГПП выиграют москвичи – прибавка к их пенсии составит 32,7 тысячи рублей. На Сахалине – до 30 тысяч рублей. Меньше все получат жители Тувы (7,8 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тысячи рублей).

"При накоплении дополнительных 6% и получении по ним капитализации средняя пенсия в России достигнет двух третей от уровня средней зарплаты, которую получал человек", - отметили аналитики.

Наиболее высокие показатели ожидаются в Ивановской области (87%), Алтайском крае (85%), Орловской области (84%), Кировской области (83%) и Республике Мордовия (83%).

ГПП -  это новая система добровольных пенсионных накоплений, предложенная Центробанком и Минфином. Россияне смогут добровольно в нее вступить, что самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Деньги по ГПП можно будет получать при достижении пенсионного возраста или через 30 лет после начала уплаты взносов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры с деньгами
Пенсионеры с деньгами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.