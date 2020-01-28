Эксперты назвали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений

Больше всего повезет москвичам

Пенсии россиян вырастут в среднем на 16,5 тысячи рублей благодаря системе гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Эксперты получили такие данные при условии ежемесячного платежа по ГПП в размере 6% от дохода на протяжении 30 лет, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование консалтинговой компании FinExpertiz.

Больше всего программы ГПП выиграют москвичи – прибавка к их пенсии составит 32,7 тысячи рублей. На Сахалине – до 30 тысяч рублей. Меньше все получат жители Тувы (7,8 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тысячи рублей).

"При накоплении дополнительных 6% и получении по ним капитализации средняя пенсия в России достигнет двух третей от уровня средней зарплаты, которую получал человек", - отметили аналитики.

Наиболее высокие показатели ожидаются в Ивановской области (87%), Алтайском крае (85%), Орловской области (84%), Кировской области (83%) и Республике Мордовия (83%).

ГПП - это новая система добровольных пенсионных накоплений, предложенная Центробанком и Минфином. Россияне смогут добровольно в нее вступить, что самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Деньги по ГПП можно будет получать при достижении пенсионного возраста или через 30 лет после начала уплаты взносов.

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