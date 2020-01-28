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Король Альберт II спустя 51 год признал свою незаконнорожденную дочь

11:11
  • вторник
  • 28 января 2020

Теперь женщина может претендовать на наследство

Бельгийский король Альберт II признал дочь от баронессы Сибилл де Селис Лонгшам Дельфину Боэль. Ранее суд заставил монарха пройти тест ДНК.

Анализ показал, что рожденная 51 год назад Дельфина Боэль дочь короля. "Альберт II принял к сведению результаты теста ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя", - сообщил телерадиокомпании RTBF адвокат монарха.

Отмечается, что хоть Альберт II и согласился с биологическим отцовством, он не признал "общественное" отцовство, под которым понимается участие в жизни дочери. Король заявил, что с момента рождения Дельфины, не принял ни одного решения, которое касалось бы девушки.

Монарх отказался от дочери, как только узнал о беременности баронессы. При этом его роман с Сибилл возник, когда Альберт был еще принцем. Связь с баронессой длилась 16 лет. А о том, что является дочерью короля, девушка узнала лишь когда ей исполнилось 18. Все эти годы ее отцом был муж Сибилл. Однако, узнав о предательстве, он исключил Дельфину из своего завещания и отрекся от нее.

В июне 2013 года Дельфина Боэль обратилась в суд. Женщина требовала, чтобы король признал ее дочерью. Благодаря установлению родства, Боэль может претендовать на наследство.

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