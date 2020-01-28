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Немецкий журнал приписал освобождение Освенцима американцам

10:53
  • вторник
  • 28 января 2020

Это произошло случайно

Концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 75 лет назад был освободили американские солдаты. Такой пост опубликовал у себя в Twitter немецкий журнал Der Spiegel.

После того, как пользователи сети подняли шум от негодования, издание исправило неточность и принесло извинения "за чрезвычайно неловкую ошибку", передает "Газета.Ru". Лагерь смерти освободила Красная армия", - подчеркнула редакция в новом сообщении.

27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). За годы Великой Отечественной войны в не погибли 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из них - евреи.

Видео: узники "Освенцима" рассказали о выживании в лагере смерти

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Концлагерь Аушвиц-Биркенау
Концлагерь Аушвиц-Биркенау
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