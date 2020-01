Немецкий журнал приписал освобождение Освенцима американцам

Концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 75 лет назад был освободили американские солдаты. Такой пост опубликовал у себя в Twitter немецкий журнал Der Spiegel.

После того, как пользователи сети подняли шум от негодования, издание исправило неточность и принесло извинения "за чрезвычайно неловкую ошибку", передает "Газета.Ru". Лагерь смерти освободила Красная армия", - подчеркнула редакция в новом сообщении.

Bester Fuckup zum #27januar so far von @derspiegel. Westorientierung Deutschlands hin oder her, aber Auschwitz wurde dennoch von der Roten Armee befreit! pic.twitter.com/S4kGqUQqfE