Немецкий журнал приписал освобождение Освенцима американцам

Это произошло случайно

Концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 75 лет назад был освободили американские солдаты. Такой пост опубликовал у себя в Twitter немецкий журнал Der Spiegel.

После того, как пользователи сети подняли шум от негодования, издание исправило неточность и принесло извинения "за чрезвычайно неловкую ошибку", передает "Газета.Ru". Лагерь смерти освободила Красная армия", - подчеркнула редакция в новом сообщении.

Bester Fuckup zum #27januar so far von @derspiegel. Westorientierung Deutschlands hin oder her, aber Auschwitz wurde dennoch von der Roten Armee befreit! pic.twitter.com/S4kGqUQqfE — max czollek (@rubenmcloop) January 26, 2020

27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). За годы Великой Отечественной войны в не погибли 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из них - евреи.

Видео: узники "Освенцима" рассказали о выживании в лагере смерти

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