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Как встретили российских фигуристов после триумфа в Австрии

11:45
  • вторник
  • 28 января 2020

Спортсмены привезли все золотые медали ЧЕ

Победители чемпионата Европы по фигурному катанию вернулись в Москву. В австрийском Граце наши спортсмены завоевали всё золото турнира впервые за долгое время. В столичном аэропорту триумфаторов встречали с особой радостью: десятки журналистов, цветы и флаги и, конечно, тёплые объятия.

Чтобы встретить героев ЧЕ, в столичном аэропорту "Домодедово" болельщики ждали несколько часов. Из австрийского Граца российские фигуристы привезли все золотые медали, а также 10 из 12 разыгранных. Самой жёсткой выдалась конкуренция среди танцевальных пар. Жюри буквально тянуло с оглашением результатов, очевидно не решаясь прервать победную серию заслуженных чемпионов Европы Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерон. Но пришлось. Новые победители – Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Потряхивало немножко, было сложно! И им тяжело было, и нам сидеть и ждать. Мы не понимали, что должно было сейчас произойти. Очень хотелось, чтобы произошло чудо!" – сказал Никита Кацалапов.

И чудо случилось - долгожданное золото у России за танцы на льду. "Бронза" тоже у россиян – Александры Степановой и Ивана Букина.

"Хочется сказать огромное спасибо всем, кто нас поддерживал. Кричали даже, когда мы уходили уже со льда. Все кричали, и это было очень приятно. Здорово!" – заявил Иван Букин.

А в женском одиночном разряде нашим оказался весь пьедестал! Фигуристкам Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой на  прошедшем чемпионате на было равных! Но чтобы насладиться победой и отдохнуть, у чемпионок в запасе всего пару дней.

"План уже расписан, как мы будем тренироваться. Сейчас и завтра буду отдыхать. А послезавтра уже с новыми силами в работу", - сообщила Алена Косторная.

"Есть мысль, что я сейчас немножко отдохну. И снова буду работать. Исправлять недочеты, которые были в этот раз, чтобы в следующий раз было все только лучше", - поделилась планами Анна Щербакова.

Места на пьедестале определили лишь мелкие ошибки фигуристок. Золото у Алены Косторной, серебро у Анны Щербаковой, Александра Трусова заняла третье место. В другой компании каждая из спортсменок  могла бы стать чемпионкой.  Теперь после европейского триумфа от нашей сборной ждут не менее яркого выступления на чемпионате мира. Первенство планеты в Монреале состоится уже в марте.

Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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