Обрушившийся на Москву снегопад оказался самым сильным за зиму

Но скоро все опять растает

В Алтайском крае спасатели доставляют продукты и воду в населённые пункты, которые оказались в изоляции из-за сильной метели. Движение ограничено на 10 трассах. В регионе действует штормовое предупреждение, буран не стихает уже несколько суток. Сложная ситуация также в Оренбургской, Новосибирской областях. Сильнейший с начала зимы снегопад обрушился и на Москву.

В Алтайском крае напряжённая ситуация. Осадки идут вторые сутки, и сугробы уже выше человеческого роста. Некоторые населенные пункты оказались отрезанными от внешнего мира. К ним не могут добраться даже машины с продуктами.

Самые большие трудности у жителей Змеиногорского района. В снежном плену шесть сёл. В двух из них проблемы с водоснабжением. Расчищенные бульдозерами дороги в считанные минуты зарастают сугробами, и коммунальные службы не могут подобраться к местам аварий.

"Спасатели будут сходу работать круглосуточно до тех пор, пока проблема не будет снята. Мне необходимо чёткое понимание от оперативной группы всей этой логистики", - заявил начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Тем не менее, в такую погоду любители зимней рыбалки выходят на лед. МЧС заранее предупреждает людей об опасности такого экстремального хобби.

Зима испытывает на прочность и другие регионы. В Оренбурге снежные заносы достигают 2 метров. А чтобы передвигаться по улице, людям нередко приходится использовать специальное снаряжение.

Метели в Самаре, Ульяновске и Новосибирске. Накануне снегопад обрушился и на Москву. Он стал самым сильным за всю зиму. Но, тем не менее, по прогнозам синоптиков, до конца января характер погоды в столице существенно не изменится. Среднесуточная температура продолжит бить рекорды и окажется самой высокой за последние 140 лет.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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