Власти Китая: коронавирус передается контактным путем

Заражение произойдет, если потереть руками глаза

Российское посольство обсуждает с властями Китая организацию выезда граждан нашей страны из провинции Хубэй. Там основной очаг вспышки коронавируса. Этим утром на границе с Благовещенском открылся временный пункт пропуска. Через него на родину уже вернулись более двухсот россиян. Ни у одного признаков инфекции не выявлено. А в самом Китае число заразившихся растёт.

Штаммы вируса 2019-nCoV сейчас изучают лучшие специалисты в лабораториях по всему миру и экстренно ищут вакцину, которая позволит остановить эпидемию, распространяющуюся с невероятной скоростью. Только за истекшие сутки в провинции Хубей - 1291 новый случай заражения. А всего, по официальным данным из Китая, число заболевший уже превысило четыре с половиной тысячи человек. 106 умерли.

"В современных условиях случай заболевания может быть обнаружен очень быстро. Особого внимания требуют три аспекта. Это - контроль источника эпидемии, пути передачи вируса и восприимчивость населения. Для успешной борьбы с эпидемией жизненно важно вовремя изолировать пациента", - заявил главный эксперт по биобезопасности китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Гуйчжэнь.

Только в Ухане, откуда началось распространение вируса, клиники ежедневно принимают боле 15 тысяч пациентов. Организованы специальные отделения. Экстренно строится отдельная больница. На ее возведение власти отвели всего шесть дней, и половина срока уже прошла. Заболевание выявлено уже в 30 провинциях Китая. Города Ухань, Хуанган, Дзинджоу и другие - 13 миллионников блокированы подразделениями китайской армии. Закрыты аэропорты, вокзалы и другие места массового скопления людей. Для работы в этих районах привлечены военные медики.

"В провинции работают более 3100 врачей со всего Китая. Еще 300 медиков должны прибыть в ближайшее время. Больше всего нас беспокоят 69 пациентов, которые сейчас находятся в критическом состоянии. Под самым пристальным вниманием более 10 тысяч человек, которые имели непосредственный контакт с заболевшими", - говорит заместитель губернатора провинции Хубэй Ян Юньян.

Среди симптомов вируса - высокая температура, лихорадка, кашель и одышка проявляются не сразу, инкубационный период - от одного до 14 дней. Это сейчас больше всего беспокоит другие государства. Случаи заболевания выявлены уже в десятке стран, в том числе таких далеких, как Германия и Канада. На границах, прежде всего в аэропортах, повышенные меры безопасности. Массово возвращаются из Китая и российские туристы. Для них организованы чартерные рейсы. При этом ни одного случая заболевания коронавирусом в нашей стране не выявлено. У китайского гражданина, которого сегодня госпитализировали в Приморье, диагностировано ОРВИ. При этом медики края и всего Дальнего Востока проинструктированы на случай выявления заболевания. Часть пунктов пропуска в регионах, граничащих с Китаем, сейчас закрыта. Но сегодня утром специально для возвращения россиян на родину был временно открыт коридор между Благовещенском и китайским Хэйхэ. Несколько десятков человек вывезли автобусом.

О приостановке авиасообщения с Китаем уже сообщили несколько российских авиакомпаний. Но только после того, как из страны, охваченной эпидемией, будут вывезены все наши соотечественники. При этом деньги за отмененные полеты обещают вернуть полностью. Не планируют пока отправлять группы в Китай и туроператоры - выезды будут перенесены на более благоприятное время.

Тем временем власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа может передаваться контактным путем. Если вирус попадет на кожный покров рук, а затем больной потрет глаза, то произойдет заражение. Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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