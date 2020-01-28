Зеленский стал жертвой опасного вируса

Украинскому президенту посоветовали приехать в Россию

Владимира Зеленского обвинили в предательстве после его слов о вине СССР в развязывании Второй мировой войны. Заявление украинского президента прозвучали в Польше.

Владимир Зеленский стал жертвой вируса национализма, который царит на Украине, полагает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Фактически, полагает российский парламентарий, украинский лидер предал тех людей, которые погибли, освобождая Советский союз от фашистов. В их числе были и граждане Украины.

"Это не красит украинского президента и говорит о том, что он становится конъюнктурщиком, которому удобно произносить пакостные слова, чтобы наладить еще более тесные отношения с Польшей, с которой можно дружить против России. Но не тех себе Украина выбирает друзей", - заявил Шеремет агентству РИА Новости.

Он посоветовал Владимиру Зеленскому приехать в Россию и побывать в архивах, чтобы "не транслировать ложь".

Ранее Владимир Зеленский назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его мнению, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить "смертоносный маховик холокоста".

На слова украинского президента отреагировала Наталья Поклонская. Она заметила, что с уважением относится к Зеленскому, но "у него случился сдвиг по фазе". Депутат пристыдила лидера Украины, напомнив, что его дед сражался против фашистов и получил два ордена Красной звезды.

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