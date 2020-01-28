Украина и Польша объединились против России

Заявления Владимира Зеленского и Анджея Дуды стали ярким примером переписывания истории

В ПАСЕ начали собирать подписи в поддержку российской декларации, которая должна помешать попыткам переписать историю. В первую очередь речь идёт о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. В документе подчёркивается - правда должна быть изложена во всех учебниках для школ и университетов стран Совета Европы. Ярким примером переписывания истории стали заявления, которые прозвучали на встрече президентов Украины и Польши.

Явно обидевшись на Израиль из-за того, что им не дали выступить на недавнем форуме памяти жертв Холокоста, президенты Польши и Украины решили организовать междусобойчик, на котором им ни кто не мог помешать высказаться. Хотя лучше бы они, конечно, молчали.

"Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота "Аушвица". Всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь", - заявил Владимир Зеленский.

Выделяя национальность освобождавших "Аушвиц", замечают даже украинские СМИ, Зеленский идет по стопам бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. Это он первым заявил, что заключенные данного лагеря смерти обрели свободу благодаря украинцам, потому что фронт был украинским. То, что это откровенная глупость, а фронт так назывался из-за того, что наступали войска с территории Украины, а в их состав входили уроженцы всего Советского Союза, историки уже не раз объясняли. Но реальная правда, увы, не нужна ни украинским властям, ни уж тем более польским.

"Солдаты украинского фронта освободили семь тысяч пленных, которые пребывали в этом ужасном месте. Людей, которые страдали тут ужасно. Представить себе это невозможно. Но благодаря геройству солдат были спасены", - сказал президент Польши Анджей Дуда.

То, что многие из этих солдат были ненавистными полякам коммунистами, Дуда тактично не упоминает, как и Зеленский. Но оба сходятся в одном - в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват и Советский Союз. Об этом мифе, опять пытаясь выдать его за правду, украинский президент говорит прямо.

"Польша и польский народ первыми испытали на себе последствия заговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и побудило нацистов запустить смертоносную машину Холокоста. Сегодня все демократические страны должны объединить свои усилия. Европа и весь мир сегодня не имеют права молчать, как это было в 1939 году", - заявил Зеленский.

Полякам эти слова словно мёд в уши. Варшава ведь на полном серьезе уже заявила, что Германия якобы не доплатила Польше за те страдания, что страна понесла в годы Второй мировой войны. А теперь репараций там собираются потребовать и от России. Об этом глава польской правящей партии Ярослав Качиньский уже заявил в интервью немецкому изданию Bild.

"Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва примет свою ответственность. Но у наших претензий нет срока давности", - сказал он.

Ответ на эти претензии тоже не заставил себя долго ждать. Его на своей официальной странице в соцсетях опубликовало российское посольство в Германии.

"Напомним, что наша страна уже заплатила за 600 тысяч жизней красноармейцев, освободивших Польшу от национал-социализма. Только благодаря им Польша сегодня существует как государство", - говорится в заявлении.

Но этого нынешнее руководство Польши предпочитает не помнить, предлагая украинцам совместно увековечить и отметить дату борьбы польских и украинских солдат против большевиков. Речь, конечно, о событиях двадцатых годов прошлого века. Но такими темпами Варшава скоро забудет и геноцид поляков, устроенный украинской повстанческой армией на Волыне. Она ведь тоже потом сражалась с коммунистами, правда, на стороне Гитлера, с которым Польша до определённого момента была очень даже дружна.

Александр Панюшкин, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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