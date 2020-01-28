Подари жизнь: 17-летней Алисе срочно нужна помощь

Девочка страдает от лимфомы Ходжкина

Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 17-летней Алисы Кийко из Москвы. У девочки онкологическое заболевание - лимфома Ходжкина. Она уже перенесла два курса химиотерапии. Но после них у Алисы начался сильный асептический некроз — разрушение костной ткани. Для продолжения лечения требуется новейший дорогостоящий препарат.

Телефон для Алисы – это целый мир. С его помощью они могут с мамой даже гулять по магазинам. Впереди самый важный школьный день – выпускной. И, несмотря на тяжелую болезнь, хочется быть самой красивой.

— Все будут в платьях, это будет скучно. А лысая, да еще и в брючном костюме – это интересно. А лысая и в платье – это странно.

Странно то, как она говорит об этом. Страшное слово – онкология – не всегда спокойно произнесет даже взрослый человек. 17-летняя девчонка, задорно улыбаясь, рассказывает свою историю. Приняла, смирилась. Верит в чудо. Ведь, если это случилось так неожиданно, так же неожиданно может и закончиться. Лимфома Ходжкина – рак лимфатической системы. Диагноз, верить в который долго отказывались. Но пришлось. Слабость, лихорадка, девочка начала терять вес.

"Надо было подняться по лестнице на второй этаж – вот каждую ступеньку: шаг – стоим. Сердце колотится. И она стекает и прям на меня виснет. Мы, когда вышли, и она посмотрела на меня, сказала: "Мам, скажи честно, я умираю?" Вот тут я все. То есть я держалась-держалась, но когда она вот так задала мне вопрос!" – вспоминает мама Алисы Джамиля Шукурова.

Вопрос, на который ответили врачи – у девочки есть шанс и неплохой. Лимфома Ходжкина – одно из самых изученных онкозаболеваний. Алисе уже провели 2 положительных курса химиотерапии.

— Лежу на подушке, встаю – у меня вся подушка волосатая, чешу голову, убираю руку – у меня вся рука волосатая. Это было стремно.

– День, второй, пятый. И потом она говорит: "Меня это подавляет, давай это прекратим махом". И у нас есть машинка и мы, понимая, что мы все сильно нервничаем. Собрались все вместе и устроили из этого ритуал. Мы сбриваем старое – придет новое.

После второго курса химиотерапии у Алисы начались осложнения. Кости стали разрушаться. Это реакция на один из препаратов. Лечение прекратили. Медики предложили использовать другой препарат, который обычно назначают, когда болезнь возвращается.

"Та терапия, которая она сейчас получает, да, мы получили определенные осложнения, поэтому мы вынуждены изменять эту терапию. Нам бы хотелось использовать все возможности лечения, чтобы она максимально быстро вернулась домой в свою обычную жизнь", - говорит онколог-гематолог, заведующий стационаром кратковременного лечения Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева Алексей Пшонкин.

Весь курс спасительной химиотерапии – 12 флаконов препарата. Их стоимость – миллион шестьсот тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. А терапию нужно начинать срочно.

— Какое самое страшное чувство? Лишиться жизни? Жить хочется.

Избавить эту семью от слез и дать шанс жить способен любой из вас. В сообщении нужно указать лишь сумму, которую вы готовы пожертвовать на лечение Алисы. И отправить смс на короткий номер 6162. Вот так просто вы совершите чудо и спасете эту девочку.

— Это вот Алиса рисует так. Я говорю: "Алиска! Это ты весной, кода мы выздоровеем. И волосы такие отрастим".

На этой картинке не хватает лишь собаки. Алиса мечтает о золотистом ретривере, умеющем улыбаться.

Елена Макарова, Станислав Чубин, Михаил Жучков. "ТВ Центр".

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