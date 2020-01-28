США подтвердили потерю своего военного самолета в Афганистане

Данные о количестве пассажиров и о погибших не разглашаются

США подтвердили потерю военного самолёта в Афганистане. Как сообщили в Пентагоне, южнее Кабула разбился американский бомбардировщик. Авиакатастрофа произошла накануне днём.

Данные о количестве пассажиров и о погибших не разглашаются, передает "ТВ Центр". Судя по видеокадрам с места ЧП, самолёт полностью выгорел. В первые часы после крушения поступала противоречивая информация. СМИ утверждали, что лайнер принадлежал афганской авиакомпании. Сообщалось, что на борту находились около 100 человек. По другим сведениям, самолёт выполнял международный рейс.

Бомбардировщик упал на территорию, которую контролирует запрещённая в России группировка "Талибан". Террористы взяли на себя ответственность за сбитый самолёт. В Пентагоне эту информацию опровергают. Радикалы заявили, что на борту находились высокопоставленные сотрудники ЦРУ.

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