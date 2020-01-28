ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Онкологи назвали предшествующую раку болезнь

11:20
  • вторник
  • 28 января 2020

Ее нельзя пускать на самотек

Американские врачи нашли взаимосвязь между онкологией и диабетом второго типа.

Ученые выяснили, что с у людей с диабетом второго типа шансы заболеть онкологией значительно выше, чему у тех, кого не коснулся этот недуг, пишет "Московский комсомолец".

В частности, сахарный диабет в 2 раза повышает риск развития онкологии поджелудочной железы. Поэтому диабетикам нужно регулярно проходить медицинское обследование на предмет рака. Шансы вылечить онкологию на ранних стадиях существенно выше, чем на последних, 3 и 4 стадии.

Ранее врач перечислил первые признаки рака кожи. Человека должны насторожить незаживающие на теле ранки, а также пятна на коже с нечеткими границами или нечеткого цвета, а также те, которые увеличиваются в размерах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пациент у врача
Пациент у врача
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.