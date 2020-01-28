Онкологи назвали предшествующую раку болезнь

Ее нельзя пускать на самотек

Американские врачи нашли взаимосвязь между онкологией и диабетом второго типа.

Ученые выяснили, что с у людей с диабетом второго типа шансы заболеть онкологией значительно выше, чему у тех, кого не коснулся этот недуг, пишет "Московский комсомолец".

В частности, сахарный диабет в 2 раза повышает риск развития онкологии поджелудочной железы. Поэтому диабетикам нужно регулярно проходить медицинское обследование на предмет рака. Шансы вылечить онкологию на ранних стадиях существенно выше, чем на последних, 3 и 4 стадии.

Ранее врач перечислил первые признаки рака кожи. Человека должны насторожить незаживающие на теле ранки, а также пятна на коже с нечеткими границами или нечеткого цвета, а также те, которые увеличиваются в размерах.

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