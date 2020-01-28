Бросивший в "Шереметьево" детей отец сдался следователям

Он находится в Батайске

Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.

Мужчина признался в том, что оставил детей в воздушной гавани одних, а сам улетел в Ростов-на-Дону, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

О брошенных в "Шереметьеве" мальчиках восьми и пяти лет вся страна узнала в воскресенье, 26 января. Прилетевший из Хабаровска отец оставил детей в помещении аэропорта вместе с документами, копией своего паспорта и запиской, в которой объяснил, что временно не может заботиться о сыновьях из-за своего финансового положения. Он просил не разлучать мальчиков, добавив, что вернется за ними позже, как только решит все свои проблемы.

На отца мальчиков возбудили уголовное дело по факту оставления малолетних детей в опасности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал мужчине помочь найти работу.

Мальчиков осмотрели врачи. Вопросов по их здоровью нет, ребята очень отзывчивые и добрые. Сейчас решается вопрос об их транспортировке в Хабаровск, где живет их мама. Женщина, у которой сейчас новая семья, готова забрать мальчиков к себе.

Видео: найден отец, оставивший детей в "Шереметьево"

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