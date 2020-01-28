Диетолог назвала провоцирующие старение продукты

Они нарушают процесс обновления клеток

Испанский диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго раскрыла секрет, как избежать преждевременного старения.

В первую очередь, следует отказаться от шести продуктов: алкоголя, сладких напитков, жареного картофеля, сахара, соли, маргарина. Спиртные напитки приводят к обезвоживанию организма, сахар снижает уровень коллагена и эластина. Маргарин содержит трансжиры, которые нарушают процесс обновления клеток.

Оптимальным для поддержания молодости является рацион средиземноморской диеты, которая заключается в сбалансированном сочетании белков, жиров и углеводов, употреблении овощей, мяса и рыбы. Помимо этого, специалист посоветовала есть йогурты, бобовые и орехи, пить зеленый чай и кефир.

Также не стоит забывать о физической активности. Совместно со здоровым питанием она замедляет окислительный стресс и старение всех клеток организма, заявила диетолог.

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