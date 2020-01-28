Появилось видео допроса бросившего детей в "Шереметьево" мужчины

Подозреваемый сам сдался следователям

Следователи допросили россиянина, который оставил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево".

На кадрах можно заметить, как мужчина в белом свитере, скрестив перед собой руки, рассказывает свою версию произошедшего.

Допрос проходил в городе Батайск Ростовской области, куда мужчина улетел после того, как оставил сыновей в столичной воздушной гавани.

Ранее стало известно, что подозреваемый добровольно сдался следователям и сам пришел в отдел.

О брошенных в "Шереметьеве" мальчиках восьми и пяти лет вся страна узнала в воскресенье, 26 января. Прилетевший из Хабаровска отец оставил детей в помещении аэропорта вместе с документами, копией своего паспорта и запиской, в которой объяснил, что временно не может заботиться о сыновьях из-за своего финансового положения. Он просил не разлучать мальчиков, добавив, что вернется за ними позже, как только решит все свои проблемы.

На отца мальчиков возбудили уголовное дело по факту оставления малолетних детей в опасности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал мужчине помочь найти работу.

Мальчиков осмотрели врачи. Вопросов по их здоровью нет, ребята очень отзывчивые и добрые. Сейчас решается вопрос об их транспортировке в Хабаровск, где живет их мама. Женщина, у которой сейчас новая семья, готова забрать мальчиков к себе.

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